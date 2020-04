Streit um Corona-Regeln: Kunde attackiert Kassiererin mit Gurke

Im bayrischen Wilhermsdorf kam es wegen der Einhaltung von Corona-Abstandsregeln in einem Supermarkt zu einem Streit. Dabei bewarf ein Mann die Kassiererin mit einer Gurke.

Wilhermsdorf. Im Streit um die Einhaltung von Corona-Abstandsregeln hat ein wütender Kunde in einem Supermarkt in Wilhermsdorf bei Fürth (Bayern) eine Salatgurke gegen die Kassiererin geschleudert. Die Gurke sei am Schutzglas der Kasse abgeprallt und habe eine Deckenlampe des Marktes beschädigt, teilte die Polizei am Montag mit.

Der Gurken-Angreifer sei am Samstag aus dem Supermarkt geflohen, nicht ohne dass sein Begleiter die Kassiererin noch mündlich beleidigt habe. Die beiden Kunden hatten die Abstandsregeln nicht einhalten wollen und waren darüber mit der Mitarbeiterin in Streit geraten.

Männer erwartet eine Anzeige

Die herbeigerufene Polizei konnte die beiden Männer ausfindig machen. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung, Beleidigung und Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz.

RND/dpa