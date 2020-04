Leichenfund nach Brand: Mann tötet Partner und legt Feuer

Nach dem Fund zweier männlicher Leichen nach einem Brand in einem Gießener Mehrfamiliengaus geht die Polizei von einer Beziehungstat aus. Ermittlungen zufolge soll der Brand von einen 51-Jährigen gelegt worden sein, der zuvor seinen Ehemann getötet haben soll.

Bad Nauheim. Nach dem Fund von zwei Männerleichen bei einem Brand in Mittelhessen gehen Ermittler von einer Gewalttat aus. Bei dem Feuer in einem Gießener Mehrfamilienhaus vor einer Woche waren die Leichen zweier Männer gefunden worden, die verheiratet waren. „Im Zuge der Ermittlungen verdichteten sich Hinweise, dass der Brand durch den 51-Jährigen vorsätzlich verursacht wurde, nachdem dieser seinen 44-jährigen Ehemann zuvor getötet hatte“, erklärten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag. Ein Motiv für die Tat nannten die Ermittler nicht.

Leichen wurden während der Löscharbeiten gefunden

Das Feuer war in einer Penthouse-Wohnung ausgebrochen. Während der Löscharbeiten wurden zwei Leichen gefunden, die durch die Hitze stark entstellt waren. Eine Obduktion habe ergeben, dass es sich um die beiden Bewohner handele, erklärten die Ermittler. Zudem habe der Leichnam des 44-Jährigen Anzeichen stumpfer Gewalt am Kopf gezeigt. Eine rechtsmedizinische Untersuchung der Lunge habe ergeben, dass er vor Ausbruch des Brandes bereits tot war. „Überdies sicherten die Ermittler Rückstände von Brandbeschleuniger in den Wohnräumen“, sagte ein Sprecher.

Insgesamt waren laut Polizei in dem Haus 30 Bewohner gemeldet, weitere Menschen waren nicht verletzt worden. Ein Anwohner hatte den Brand gemeldet, als er am einen lauten Knall gehört und Rauch bemerkte hatte. Die Polizei ermittelt nun weiter.

Haben Sie Suizidgedanken? Dann wenden Sie sich bitte an folgende Rufnummern:

Telefonhotline (kostenfrei, 24 h), auch Auskunft über lokale Hilfsdienste:

(0800) 111 0 111 (ev.)

(0800) 111 0 222 (rk.)

(0800) 111 0 333 (für Kinder / Jugendliche)

E-Mail unter www.telefonseelsorge.de

RND/dpa