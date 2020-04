Seit Beginn des Corona-Lockdowns: Mann sticht sich jeden Tag ein neues Tattoo

Viele Menschen langweilen sich während der Selbstisolation wegen der Corona-Krise. Auch der Londoner Chris benötigte eine Beschäftigungstherapie. Dann begann der Tätowierer, sich selbst jeden Tag ein neues Tattoo zu stechen.

In Zeiten der Corona-Krise interpretieren viele Menschen die alte Weisheit “Not macht erfinderisch” komplett neu. So auch Tätowierkünstler Chris Woodhead (33) aus London: Denn dieser hat sich seit Beginn des Corona-Lockdowns in England jeden Tag ein neues Tattoo gestochen.

Eigentlich besteht Chris’ Tagesablauf darin, andere Menschen zu tätowieren. Doch mit dem Coronavirus und dem damit verhängten Lockdown in England musste auch Chris sich in die Selbstisolation begeben und die Tätowiernadeln ruhen lassen. Gegenüber der BBC erzählt er: “Ich fand mich dabei wieder, wie ich herumlungerte, nicht wusste, was ich tun sollte, und all das Essen in den Schränken aß.” Eine Beschäftigung musste also her – warum nicht also das tun, was er ohnehin am besten kann?

Jeden Tag ein neues Tattoo

Gesagt, getan – seitdem verpasst Chris sich Tag für Tag ein neues Tattoo auf seiner Haut und sieht darin eine therapeutische Wirkung: “Ich finde Tätowieren sowieso therapeutisch. Im Moment zeichne ich, woran ich denke. Und im Moment geht mir nicht viel mehr durch den Kopf als diese monumentale Krise.”

Die Fotos seiner neuesten Körperkunstelemente postet Chris auf seinem Instagram-Kanal – dabei schreibt er stets in die Bildbeschreibungen, an welchem Tag das entsprechende Tattoo entstanden ist.

Viel freie Haut ist mit Blick auf Chris’ Körper inzwischen nicht mehr zu sehen – rund 40 neue Tattoos sollen in den vergangenen Wochen dazugekommen sein. Doch Chris kommt nicht umhin, gegenüber der BBC auch mit sich und seiner Lockdown-Beschäftigungstherapie ins Gericht zu gehen: “Wenn ich wirklich ehrlich bin, sehe ich lächerlich aus – ich sehe aus wie ein Stück Schimmelkäse.”

RND/liz