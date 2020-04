19-Jähriger auf offener Straße niedergestochen – Festnahme

Bei einer Auseinandersetzung in Schönbeck ist am Dienstag ein 19 Jahre alter Mann auf offener Straße niedergestochen worden. Er kam in ein Krankenhaus.

Schönebeck. Ein 19 Jahre alter Mann ist am Dienstag bei einer Auseinandersetzung in Schönebeck (Sachsen-Anhalt) auf offener Straße niedergestochen worden. Ein 22-Jähriger soll dem Opfer einen Messerstich versetzt haben, wie ein Polizeisprecher sagte.

Noch keine Details zur Tat bekannt

Der 22-jährige Tatverdächtige sei vorläufig festgenommen worden, der 19-Jährige kam in ein Krankenhaus. Weitere Details zu dem Vorfall lagen dem Polizeisprecher zunächst nicht vor.

RND/dpa