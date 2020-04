“Slumdog Millionaire”-Star Irrfan Khan mit 53 Jahren gestorben

Bollywood trauert um Irrfan Khan: Der Schauspieler, bekannt aus dem Oscar-prämierten Film “Slumdog Millionaire”, ist tot. Der 53-Jährige Bollywood-Star litt an einer seltenen Krebsart.

Der Bollywood-Schauspieler Irrfan Khan ist tot. Sein Management teilte laut BBC mit, dass er in einem Krankenhaus im Westen von Mumbai mit 53 Jahren nach langer Krankheit verstorben ist.

Irrfan Khan verstarb an seltener Krebsform

2018 machte der Darsteller, weltberühmt geworden durch Rollen in “Slumdog Millionaire” und “Life of Pi: Schiffbruch mit Tiger”, öffentlich, dass er an einer seltenen Krebsform litt, die sein Hormonsystem angriff und starke Schmerzen verursachte. Er wurde auch in einem Londoner Krankenhaus behandelt.

Bollywood-Superstar Amitabh Bachchan schrieb bei Twitter: “Ich habe gerade vom Tod von Irrfan Khan gehört. Die verstörendste und traurigste Nachricht. Ein unglaubliches Talent… Ein liebenswürdiger Kollege… Ein produktiver Mitwirkender an der Welt des Kinos hat uns zu früh verlassen. Er hinterlässt ein riesiges Vakuum.”

RND/am