SEK-Polizist bei Einsatz in Gelsenkirchen erschossen

Bei einem SEK-Einsatz in Gelsenkirchen ist am Mittwochmorgen ein Polizist erschossen worden. Der Beamte wurde bei einem Drogen-Ermittlungsverfahren tödlich verletzt.

Bei einem SEK-Einsatz in Gelsenkirchen ist am Mittwochmorgen ein Polizist getötet worden. Der 28-jährige Beamte soll von einem Beschuldigten in einem Drogen-Ermittlungsverfahren durch einen Schuss tödlich getroffen worden sein, sagte ein Sprecher der Polizei Gelsenkirchen. Zuvor hatte die “Bild”-Zeitung berichtet.

Demnach sollte in einem Haus ein Durchsuchungsbeschluss wegen Rauschgiftbesitzes und -handels vollstreckt werden, als ein Bewohner zwei Schüsse auf die Polizisten abgab. Ein Schuss habe einen Beamten tödlich verletzt. Der Mann sei festgenommen worden.

