Erster Hochzeitstag von Joe Jonas und Sophie Turner: Musiker will sein Haus in Nachtclub verwandeln

Trotz Corona-Krise will Musiker Joe Jonas seinen ersten Hochzeitstag mit “Game of Thrones”-Star Sophie Turner zu einem besonderen machen. So will er sein Haus in eine Art Nachtclub verwandeln – nur eben ohne Gäste.

Berlin. US-Musiker Joe Jonas möchte in der Corona-Krise seinen ersten Hochzeitstag feiern und hat dafür eine besondere Idee: Er will sein Haus in Las Vegas verwandeln – den Ort, an dem seine Ehefrau Sophie Turner (24) und er sich vor einem Jahr das Jawort gaben.

“Ich habe ein DJ-Setup, wir könnten einen Nachtclub machen”, sagte der 30-Jährige der “The Late Late Show” von Entertainer James Corden. Zu dem Jahrestag wären die “Game of Thrones”-Schauspielerin und er normalerweise bestimmt nach Las Vegas gefahren, sagte Jonas. Doch nun befindet sich das Paar in Quarantäne zu Hause.

Joe Jonas und Sophie Turner heirateten gleich zweimal

Hit-DJ Diplo hatte die Eheschwüre der britischen Schauspielerin und des Jonas-Brothers-Frontmanns in der Hochzeitsnacht live auf Instagram veröffentlicht. In dem Video aus einer kleinen Hochzeitskapelle in der Glücksspiel-Metropole war auch ein Elvis-Presley-Imitator zu erkennen, der die Zeremonie leitete. Im Juli gaben sich die beiden in Frankreich zum zweiten Mal das Jawort.

RND/dpa