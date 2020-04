April geht feucht und unbeständig zu Ende

Einer der trockensten Aprils aller Zeiten geht weitestgehend nass zu Ende: Schauerartiger Regen und einzelne Gewitter sind zu erwarten. Auch der Start in den Mai wird verregnet ausfallen.

Offenbach. Der April 2020 könnte zwar als dritttrockenster seit Beginn der Wetteraufzeichnungen in Erinnerung bleiben, geht aber feucht zu Ende: Am Donnerstag sind nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes dichte Wolken, schauerartiger Regen und einzelne Gewitter zu erwarten.

Am Nachmittag dürfte es im Westen und in der Mitte aber schon wieder weitgehend trocken sein. Mit Höchstwerten zwischen 14 und 19 Grad bleibt es vergleichsweise frisch.

Start in den Mai: Kräftiger Regen im Norden und Nordwesten

Schon am Freitag ziehen von Westen her neue Regenwolken ins Land. Zumindest im Norden und Nordwesten sei mit kräftigem Regen zu rechnen, hieß es. Wie stark die Niederschläge in der Mitte und im südlichen Teil Deutschlands ausfallen werden, sei aber derzeit noch ungewiss.

Das erste Maiwochenende bleibt nach DWD-Angaben wechselhaft und feucht sowie leicht unterkühlt: Die Höchstwerte betragen voraussichtlich nur zwölf bis 17 Grad, nachts kann es bis auf drei Grad abkühlen.

RND/dpa