Mysteriöser Fall: 19-Jähriger tot unter Auto gefunden

Ein Zeuge entdeckt einen jungen Mann tot unter einem Auto. In dem Wagen sitzt ein 21-Jähriger. Bisher ist nicht bekannt, ob beide sich kennen oder wie der 19-Jährige gestorben ist. Das Auto soll aber zuvor in einem Wohngebiet unterwegs gewesen sein.

Gingen an der Fils. Auf einem Feldweg in Baden-Württemberg ist ein 19-Jähriger tot unter einem Auto gefunden worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten, war das Auto zuvor in einem Wohngebiet unterwegs und rammte Steine und einen Zaun, bevor es auf einem Feldweg bei Gingen an der Fils stoppte.

Details sind nicht bekannt

Dort entdeckte ein Zeuge am Dienstagabend den Wagen. In dem Auto soll nach Angaben der Behörden ein 21-Jähriger gesessen haben. Wie genau der 19-Jährige unter das Auto geriet, wie er ums Leben kam und in welcher Verbindung die beiden jungen Männer zueinander stehen, war zunächst nicht bekannt.

RND/dpa