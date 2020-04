Menowin Fröhlich: 15 Kilo durch “Big Brother” abgespeckt

Ex-DSDS- und “Big Brother”-Teilnehmer Menowin Fröhlich hat 15 Kilo abgenommen. Er mache mehr Sport und esse weniger Süßes, sagte er. Sein Ziel: Er will von einst 128 auf 100 Kilogramm kommen.

Der einstige “Deutschland sucht den Superstar”-Zweite Menowin Fröhlich hat 15 Kilo abgenommen. Sein Geheimnis: “Big Brother”. In dem Fernsehformat begann seine Diät – nicht ganz freiwillig. “Denny als Boxer weiß halt, wie man die Kilos runterhaut”, sagt der 32-Jährige in einem Video bei “rtl.de”. Zweimal am Tag Sport, dazu keine Süßgetränke und wenig Schokolade habe ihn Gewicht verlieren lassen.

“Es ist schon lästig, wenn da so ne Plauze vorne hängt”

Und das kam dem Sänger ganz gelegen: Denn mit seinen 128 Kilogramm – die er auch im vergangenen Jahr bei seiner Hochzeit hatte – fühlte er sich nicht mehr wohl. “Es ist schon lästig, wenn da so ne Plauze vorne hängt. Willst du dir die Schuhe zubinden, kommt dir die Kotze hoch”, sagt er in dem Video. “Ich habe mich nicht mehr schön gefühlt, konnte keine tolle Sachen mehr anziehen.”

Was zu seinem Übergewicht geführt hatte, weiß er: unkontrolliertes Essen, Faulheit und Alkoholkonsum. Das soll sich nun ändern. Sein Ziel: Durch gezieltere Ernährung, Fahradfahren und Kraftsport will er noch weitere 13 Kilogramm abnehmen, um am Ende bei 100 Kilogramm zu landen.

