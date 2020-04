Britney Spears fackelte das Fitnessstudio in ihrem Haus ab

Sängerin Britney Spears hat nach eigenen Angaben das Fitnessstudio in ihrem Haus in Brand gesetzt. Sechs Monate lang sei der ausgebrannte Raum saniert worden, ehe sie ihn wieder nutzen konnte.

Zwei Kerzen, ein Feuer – und sechs Monate kein Fitnessraum: Britney Spears berichtet in einem Video auf Instagram, dass sie ihr hauseigenes Fitnessstudio in Brand gesetzt hat. Versehentlich natürlich – und sie sei mehr als dankbar, dass niemand verletzt wurde, schreibt sie dazu. “Ich hatte zwei Kerzen an und dann hat eines zum anderen geführt”, erklärt sie. Der Alarm sei gleich angesprungen.

“Ich habe leider nur noch zwei Stücke meiner Ausstattung übrig und nur noch eine Seite mit Spiegeln”, sagt sie in dem Video – und führt dann aber vor, wie sie sich mit der derzeit provisorischen Ausrüstung fit hält.

Laut “bild.de” ist es nicht das erste Mal, dass Britney Spears etwas anbrennen lässt: 2002 soll sie Kerzen in ihrem New Yorker Ferien-Apartment angelassen haben, als sie feiern ging. Die Wand habe Feuer gefangen und die Feuerwehr musste zum Löschen anrücken. Außerdem ließ sie einst in ihrem Elternhaus in Louisiana eine Kerze im Bad an – auch dort brannte es.

RND/msk