Mit 98 Jahren: Ältester Arzt Frankreichs trotzt dem Coronavirus

Christian Chenay wird bald 99 Jahre, seine Praxis in Paris musste er aufgrund des Corona-Ausbruchs schließen. Doch das hält ihn nicht von der Arbeit ab: Er bietet virtuelle Sprechstunden und Hausbesuche für Arme an.

Paris. Christian Chenay ist 98 Jahre alt, bald wird er 99. Doch an die Rente denkt der Senior noch nicht – auch wenn er aufgrund der Corona-Pandemie seine Arztpraxis in Paris vorübergehend schließen musste. Zu hoch war die Infektionsgefahr. Doch Chenay hält das nicht davon ab, seiner Aufgabe nachzugehen: “Ich kann die Menschen doch nicht mitten in dieser Epidemie alleine lassen”, sagte der älteste Arzt Frankreichs in einem Video der “BBC”.

Für seine Patienten bietet Chenay derzeit eine virtuelle Sprechstunde an. Außerdem besucht er mehrmals pro Woche ein Seniorenheim, in dem 60 Patienten leben. Vor allem seine Ehefrau, berichtet er, habe Angst, dass er sich irgendwann mit dem Lungen-Virus anstecken würde. “Ja, da hat sie wohl Recht”, sagt er – und fügt hinzu, dass er sich trotzdem kümmern müsse.

Akuter Ärztemangel in Pariser Vorort: Drei Doktoren und 19.000 Einwohner

Bisher blieb das Seniorenheim von einer Corona-Infektion verschont. Ein Ausbruch in dem Heim, sagt er, wäre fatal. “Es würde sicher 20 von 60 Menschen das Leben kosten.” Das Heim befindet sich in einem Pariser Vorort, in dem weniger gut situierte Menschen leben und weitestgehend auf sich alleine gestellt sind.

An die Rente denkt Chenay übrigens nach wie vor nicht – obwohl er bald seinen 99. Geburtstag feiert. “Ich weiß, ich sollte meine Aktivitäten aus vielen Gründen reduzieren”, sagt er in dem Fernseh-Interview. Einer der Gründe: Er arbeite langsamer als noch vor einigen Jahren. Gegenüber “Al Jazeera” sagte der Arzt allerdings, dass er aufgrund des Ärztemangels vor allem in ländlichen Gegenden nicht aufhören werde – in dem Pariser Vorort, in dem er tätig ist, kommen drei Hausärzte auf 19.000 Einwohner.

