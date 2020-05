Neuseeländer entscheiden über Cannabis-Freigabe

Die medizinische Nutzung von Cannabis ist in Neuseeland bereits erlaubt. Künftig könnten Neuseeländer ab 20 Jahren Lebensalter Cannabis-Produkte kaufen und genießen. Wenn am 19. September bei einer Volksabstimmung eine Mehrheit dafür ist.

Wellington. Legalize it? Neuseeland entscheidet im September über die Freigabe von Cannabis. Bei einer Volksabstimmung, die zusammen mit der am 19. September geplanten Parlamentswahl abgehalten wird, sollen die Bürger ihr Votum für oder gegen die Legalisierung der Droge abgeben, wie Justizminister Andrew Little am Freitag erklärte. Die Frage sollen die Neuseeländer einfach mit “Ja” oder “Nein” beantworten.

Die Gesetzesvorlage sieht vor, dass der Kauf und der Konsum von Cannabis-Produkten erlaubt ist, wenn man mindestens 20 Jahre alt ist. Für den Import und Export von Saatgut sowie Cannabis-Pflanzen ist zudem eine Lizenz erforderlich. Der medizinische Gebrauch von Cannabis ist in Neuseeland bereits erlaubt. Der Pazifikstaat mit seinen knapp fünf Millionen Einwohnern wäre eines der ersten Länder, die die Droge freigeben. Vorreiter sind Uruguay und Kanada.

