Öffnung trotz Corona: Der Sensenmann taucht an Floridas Stränden auf

Immer mehr Strände in Florida öffnen wieder. Das passt nicht allen. Der Anwalt Daniel Uhlfelder verkleidete sich als Sensenmann und platzte in das Interview eines lokalen TV-Senders. Fotos und Videos davon gingen viral.

Floridas Gouverneur Ron DeSantis kündigte am Freitag an, dass die Strände wieder geöffnet werden. Diese Ankündigung rief einen Anwalt namens Daniel Uhlfelder auf den Plan, der als Sensenmann verkleidet zum Strand fuhr, um auf die Gefahren einer zu frühen Wiedereröffnung aufmerksam zu machen, der amerikanische “Guardian” berichtete.

Als er am Miramar-Strand von Walton County verkleidet in das Interview eines lokalen TV-Senders platzte, gingen Fotos und Videos davon viral. Gegenüber CNN sagte Uhlfelder: “Wir sind jetzt nicht an dem Punkt angelangt, an dem wir genug Tests, genug Daten und genug Vorbereitung für das haben, was aus der ganzen Welt von dieser Pandemie auf unseren Staat zukommen wird.” Und weiter: “Ich weiß, wie schön und attraktiv unsere Strände sind. Aber wenn wir keine Maßnahmen ergreifen, um die Dinge zu kontrollieren, wird dieser Virus wirklich, wirklich außer Kontrolle geraten.”

Auf Twitter kündigte Uhlfelder bereits an, künftig noch öfter in das Kostüm des Sensenmannes zu schlüpfen, um vor den Gefahren des Coronavirus zu warnen.

RND/kiel