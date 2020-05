Junge (3) stirbt bei Wohnungsbrand – Mordkommission ermittelt

Ein lebloses Kleinkind entdecken Feuerwehrleute bei Löscharbeiten in einer Wohnung in Lennestadt (Nordrhein-Westfalen), der Junge stirbt. Die Einsatzkräfte finden außerdem einen lebensgefährlich verletzten Mann. Jetzt ermittelt eine Mordkommission.

Lennestadt. Bei einem Wohnungsbrand in Lennestadt (Kreis Olpe in Nordrhein-Westfalen) ist ein Kleinkind ums Leben gekommen. Die Feuerwehr hatte den Jungen (3) am Sonntagabend nach den Löscharbeiten entdeckt. Ob das Kind bereits tot gefunden wurde oder später seinen Verletzungen erlag, gab die Polizei am Montagmorgen nicht bekannt. Inzwischen ermittelt eine Mordkommission.

Einsatzkräfte hatten am Sonntagabend zudem einen 33 Jahre alten Mann entdeckt, der vor dem Haus lag. Nach bisherigem Ermittlungsstand war er aus dem Fenster seiner Wohnung gesprungen, wie Staatsanwaltschaft Siegen, Mordkommission Hagen und Kreispolizeibehörde Olpe gemeinsam mitteilten. Der lebensgefährlich verletzte Mann wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Zu seinem Zustand gebe es noch keine neuen Informationen, sagte ein Polizeisprecher. Angaben zu den Hintergründen des Geschehens könnten weiterhin nicht gemacht werden.

RND/dpa