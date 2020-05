Nach Unfall in Diemelsee drittes Todesopfer

Am Montag starben zwei junge Menschen bei einem Autounfall in Waldeck-Frankenberg. Nun gibt es auch ein drittes Opfer: Die 18 Jahre alte Mitfahrerin ist ihren Verletzungen erlegen. Der Fahrer wurde schwer verletzt.

Diemelsee. Nachdem am Montag zwei junge Menschen bei einem Autounfall im Kreis Waldeck-Frankenberg ums Leben gekommen waren, ist auch die 18 Jahre alte Mitfahrerin gestorben. Das teilte die Polizei am Mittwochabend mit. Das Alter der jungen Frau hatte die Polizei zunächst mit 17 angegeben, das korrigierten die Beamten nun.

Das Auto mit vier jungen Menschen war am Montagabend in Diemelsee nach rechts von der Straße abgekommen. Der Fahrer versuchte demnach offenbar noch gegenzulenken – verlor dabei aber die Kontrolle über den Wagen. Das Auto prallte gegen einen Baum. Ein 18- und ein 19-Jähriger starben noch an der Unfallstelle. Der 19 Jahre alte Fahrer wurde schwer verletzt.

RND/dpa