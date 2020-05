Von Weißen erschossen: Prominente entsetzt über Tod von schwarzem Jogger in den USA

Ahmaud Arbery wollte nur joggen gehen – dann wurde der 25-jährige Schwarze von mindestens zwei Weißen in einem Pritschenwagen verfolgt, gestoppt und erschossen. Der Fall sorgt in den USA für Entsetzen, auch bei Prominenten.

Los Angeles. Der Fall eines unbewaffneten schwarzen Joggers, der im US-Bundesstaat Georgia von mindestens zwei Weißen erschossen worden sein soll, sorgt auch unter Prominenten für Empörung. “Wir werden JEDEN TAG/JEDES MAL buchstäblich gejagt, wenn wir unsere eigenen vier Wände verlassen! Können nicht mal joggen gehen”, schrieb Basketball-Superstar LeBron James (35) am Mittwochabend (Ortszeit) zu einem Bild des 25-jährigen Ahmaud Arbery auf Instagram. “Was zum Teufel, Mann, soll das ein Witz sein?!?!?!?!?!?” Der Profi der Los Angeles Lakers sendete auch “Gebete und Segen” an Arberys Familie.

Auch Justin Timberlake (39, „Cry Me A River“) fand klare Worte. „Wenn Ihr nicht aufgebracht seid, solltet Ihr es sein. Gerechtigkeit für Ahmaud Arbery“, twitterte der US-Sänger und Schauspieler.

Ahmaud Arbery ging Ende Februar in Brunswick im US-Bundesstaat Georgia unbewaffnet joggen. Der schwarze 25-Jährige soll von mindestens zwei Weißen in einem Pritschenwagen verfolgt, gestoppt und erschossen worden sein. Besondere Brisanz hat der Fall nun durch die Veröffentlichung eines Handy-Videos in sozialen Medien gewonnen, das die Tat zeigen soll. US-Medienberichten zufolge handelt es sich bei den Verdächtigen um einen früheren Polizisten und dessen Sohn.

RND/dpa