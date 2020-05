“Gangstarella”: Rapper Capital Bra bringt Tiefkühlpizza raus

Rap goes Tiefkühl: Musiker Capital Bra bringt seine eigene Tiefkühlpizza auf den Markt. Unter der Marke “Gangstarella” lässt der Rapper in seinem Namen Pizza backen. Zu kaufen gibt es die beiden Geschmacksrichtungen Rindersalami und Grillgemüse.

Berlin. Neues Geschäft für den Rapper: Capital Bra lässt in seinem Namen Pizza backen und bei Edeka, Kaufland und Rewe verkaufen. Ab Montag gebe es die neue “#TeamCapi”-Pizza unter der Marke “Gangstarella” in Tiefkühlregalen, teilte die Firma Universal Music Group & Brands (UMGB) mit. Die zwei Sorten Rindersalami und Grillgemüse schmeckten “übertrieben krass”, sagte der 25-Jährige laut Mitteilung. Capital Bra nennt sich auch nur Capital oder Capi oder Joker Bra. Der Deutschrapper mit ukrainischen und russischen Wurzeln gehört zu den erfolgreichsten Rap-Stars in Deutschland.

Die Pizza wird von der Freiberger Convenience Food Group (Berlin) produziert, einem Hersteller tiefgekühlter Pizzen für Handelsmarken. Die Freiberger-Gruppe ist eine hundertprozentige Tochter der Südzucker AG.

RND/dpa