Toter und Schwerverletzter in Rostock gefunden – Polizei ermittelt

Rostock. Die Polizei hat in der Nacht zu Samstag in einer Rostocker Wohnung einen Toten und in der Nähe einen Schwerverletzten gefunden.

Der Schwerverletzte hatte zuvor seinen Bruder angerufen und ihm gesagt, es gehe ihm schlecht, berichtete ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Rostock am Samstag. Daraufhin sei der Bruder zur Wohnung gefahren, habe dort den Toten mit Kopfverletzungen entdeckt und die Polizei alarmiert.

Der Schwerverletzte werde im Krankenhaus behandelt.

RND/dpa