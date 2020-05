Andrea Kiewel: Acht Jahre nach dem Tod ihres Ex-Mannes ist sie wieder verliebt

Immer wieder Sonntags moderiert Andrea Kiewel den “ZDF-Fernsehgarten”. Doch ihr eigentliches Zuhause ist seit Jahren in Israel. Dort hat sie sich Jahre nach dem Tod ihres Ex-Mannes wieder verliebt, wie sie nun in einem Interview verriet.

Berlin. Die ZDF-Moderatorin Andrea Kiewel (54) hat neben Frankfurt noch ein zweites Zuhause in Israel. “In der “Fernsehgarten”-Saison habe ich es meistens so geregelt, dass ich am Sonntag um 18 Uhr ins Flugzeug steige und um Mitternacht meine kleine Wohnung in Tel Aviv aufschließe, mich mit einem Arak (Anisschnaps) auf den Balkon setze und runterkomme. Mir tut nach so einer Live-Sendung alles weh, das ist wirklich die schönste Schwerstarbeit, die man sich vorstellen kann”, sagte Kiewel der “Bild am Sonntag”, wo ihr Sohn Maximilian in der Redaktion arbeitet.

Israel ist für Kiewel ein Rückzugsort: “Keiner kennt oder erkennt mich hier, um mich herum wird eine Sprache gesprochen, die ich nur zu 50 Prozent verstehe. So sehr ich meinen Job in Deutschland liebe, aber ich bin da halt die Frau aus dem Fernsehen und ich versuche immer, diesem Bild zu entsprechen. Da bin ich eben immer ein bisschen öffentlich.”

Israel ist Rückzugsort für Andrea Kiewel

In Tel Aviv lebe sie unter dem Radar der Öffentlichkeit, dort habe sie ein “Herzens-Zuhause” gefunden. “Da habe ich Familie, sehr viele Freunde und auch einen ganz besonderen Herzensmenschen.” Acht Jahre nach dem Tod ist die Moderatorin also wieder verliebt. “Aber dazu sage ich nicht mehr, das ist nur meins und das beschütze ich ganz stark.”

RND/dpa