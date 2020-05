An Muttertag: Michael Wendler gibt Konzert im Livestream

Wegen des Coronavirus konnte die Ballermann-Saison auf Mallorca bisher nicht offiziell eingeläutet werden. Doch an Muttertag treten Michael Wendler und Co. nun zumindest virtuell auf und veranstalten ein Onlinekonzert via Livestream. Seit 16 Uhr treten diverse Künstler bei Twitch auf.

Normalerweise hat es Schlagersänger Michael Wendler nicht so mit Müttern, sondern eher mit Töchtern. Aber an Muttertag macht er mal eine Ausnahme. Via Social-Media-Dienst Twitch gibt er ein Konzert via Livestream für den noch geschlossenen Megapark in Spanien.

Zum Hintergrund: Eigentlich sollte auf Mallorca schon längst die Ballermann-Saison eingeläutet bzw. eingesungen werden. Da wegen des Coronavirus aber immer noch nicht feststeht, ob und wann in diesem Jahr wieder Touristen auf die Insel und an die Bierkrüge gelassen werden, eröffnet der Wendler die Saison wenigstens online. Seit 16 Uhr treten diverse Ballermann-Sänger bei Twitch auf.

RND/kiel