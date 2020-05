Nathalie Volk spricht über den Ehevertrag mit Millionär Frank Otto

Seit Februar sind das ehemalige GNTM-Model Nathalie Volk und der Millionär Frank Otto verheiratet. In einem Interview spricht die 23-Jährige jetzt über den Ehevertrag, ihre Krebserkrankung und die Zukunftspläne in Los Angeles.

Seit fünf Jahren sind die 23-jährige Ex-GNTM-Teilnehmerin Nathalie Volk und Medienunternehmer Frank Otto (62) ein Paar, am 2. Februar haben sie sich in den USA das Ja-Wort gegeben. In einem Interview mit der “Bild”-Zeitung verrät das Model jetzt, dass es einen Ehevertrag gibt: “Frank hat mir einen Verschwiegenheitsvertrag über eine halbe Million Euro unterschrieben.”

Wie Nathalie Volk weiter erklärt, dürfe Frank Otto sich nicht über sie äußern, ohne sie vorher um Erlaubnis zu bitten: „Ich bekomme 500.000 Euro, wenn er trotzdem über mich spricht. Ich habe viel vor in nächster Zeit und der Vertrag war mir sehr wichtig“, so Volk.

Model erklärt Frank Ottos Hochzeits-Dementi

Zuletzt waren die Beziehung der beiden in den Schlagzeilen, nachdem Frank Otto in einem Facebook-Post seine Hochzeit mit Nathalie Volk dementiert hatte. Für das Model ein Rätsel: „Das Posting gibt es nicht mehr. Ich kann es mir bis heute nicht erklären.“

Stattdessen betont sie, wie glücklich sie mit ihrem aktuellen Leben in den USA sei und spricht sogar über ihren Kinderwunsch: „Frank und ich sind sehr glücklich. Ich möchte unbedingt noch Kinder. Ich habe es mit Frank mehrfach versucht in den vergangenen fünf Jahren. Aber es hat nie geklappt. Ich wünsche mir ein Kind. Vielleicht später mit 40 noch mal ein zweites.“

Nathalie Volk: “Frank genießt meinen Ruhm!“

Doch Volk belasten zurzeit auch gesundheitliche Probleme, bei der 23-Jährigen wurde Gebärmutterhalskrebs diagnostiziert: „Ich hatte letztes Jahr schon Beschwerden, bin aber nie zum Arzt gegangen. Ich hatte Schmerzen, konnte nachts nicht einschlafen. Ich habe in den USA einen deutschen Arzt gefunden. Der hat festgestellt, dass der Krebs noch im Frühstadium ist.“ Im Interview mit “Bild”zeigt sie sich aber optimistisch: „Meine Oma hatte das auch. Zum Glück ist das alles noch behandelbar.“

Ihre Zukunft sieht Nathalie Volk in Los Angeles: „Ich habe da tolle Kontakte. Dass ich bei den Oscars eingeladen war, das sind alles meine Kontakte, auch dass ich Leonardo di Caprio und Johnny Depp getroffen habe. Ich bin mittlerweile auch mit der Familie von Steven Spielberg befreundet.“ Und ihr Mann, der genieße ihren Ruhm sehr. „Mich kann keiner mehr aufhalten in diesem Leben! Ich bin sehr stolz auf mich, was ich erreicht habe“, sagt Nathalie Volk.

RND/dpa