Jerry Stiller gestorben: Promis trauern um den “King of Queens”-Schauspieler

Der Schauspieler Jerry Stiller ist im Alter von 92 Jahren gestorben. Kollegen wie Kevin James und andere Prominente verabschieden sich von dem “King of Queens”-Darsteller.

Im Alter von 92 Jahren ist der Schauspieler Jerry Stiller (“King of Queens”) gestorben. Seinen Tod bekannt gegeben hatte sein prominenter Sohn Ben Stiller. Der Schauspieler schrieb am Montagvormittag bei Twitter: “Mit großer Trauer teile ich mit, dass mein Vater Jerry Stiller eines natürlichen Todes gestorben ist. Er war ein großartiger Vater und Großvater und seit 62 Jahren der hingebungsvollste Ehemann für Anne. Er wird sehr vermisst werden. Ich liebe dich, Papa.”

Auch andere Stars trauern um den verstorbenen Jerry Stiller. Darunter sein “King of Queens”-Kollege Kevin James. Auf Instagram schreibt der Schauspieler zu einem Bild von sich und Stiller, auf dem beide entspannt in die Kamera lächeln: “Einer der nettesten, liebevollsten und lustigsten Menschen auf dieser Erde. Vielen Dank für so viele unglaubliche Erinnerungen. Ich liebe dich und vermisse dich. Ruhe in Frieden.”

Schauspieler Peter Gallagher (“O.C., California”) sendet Ben Stiller und dem Rest der Familie “Liebe und unser Beileid”.

Auch der britische Comedian Ricky Gervais spricht der Familie sein Beileid aus:

Auch Schauspieler Bastian Pastewka gedenkt Jerry Stiller und schreibt auf Twitter: “Er war der perfekte Frank Costanza in ‘Seinfeld’!”

RND/hsc