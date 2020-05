Wegen Verschwörungstheorien: Ruth Moschner legt Social-Media-Pause ein

Ruth Moschner (44) möchte ein wenig Abstand zu den sozialen Medien gewinnen, teilt sie via Instagram mit. Die “The Masked Singer”-Jurychefin macht nun eine Pause. In ihrem Post erklärt sie auch warum.

Das Coronavirus greift weltweit um sich. Doch wer ist daran Schuld? Wurde das Virus in einem Labor gezüchtet oder hat es doch Milliadär Bill Gates erschaffen? Diese und viele weitere krude Verschwörungstheorien sind zu viel für Ruth Moschner (44). Die “The Masked Singer”-Jurychefin hat am Montag via Instagram eine Social-Media-Pause angekündigt. “Ich schätze, so ne Woche ohne Verschwörungstheorien und Gedöns tut ganz gut”, schreibt sie.

Sie findet, dass sie insgesamt zu viel in den sozialen Medien aktiv ist. “Ich habe in letzter Zeit bemerkt, dass ich viel zu oft abhänge in diesem Social Media”, gibt sie zu. “Daher wird es mal wieder Zeit für ne Pause.” Fast täglich postete die 44-Jährige ein Bild auf Instagram, aber damit ist nun erstmal Schluss.

Follower haben Verständnis

Bei ihren rund 314.000 Followern kommt die Pause gut an. Sie können ihren Schritt gut verstehen. “Nimm dir Zeit für dich. Selbstfürsorge ist sehr wichtig!”, schreibt ein User und sie erhält weiteren Zuspruch: “Ja dann, schönes socialdetoxen. Lass es Dir gut gehen und staysafe.” Ihre Pause hat Ruth Moschner für eine Woche angekündigt. Am kommenden Montag möchte sie sich zurückmelden. “Wir sehen uns hier am 17.05. wieder. Bis dahin, bleibt mir ja gesund und munter!”

RND/nis