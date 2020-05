Razzia nach Angriff auf Polizisten in Supermarkt: Täter offenbar Reichsbürger

Nach dem Angriff auf Polizisten in einem Supermarkt in NRW findet Medienberichten zufolge eine Razzia in Bonn statt. Das Haus eines der mutmaßlichen Täter werde durchsucht. Der Verdächtige soll dem Reichsbürgermilieu angehören.

Bonn. Nach dem Angriff auf Polizisten in einem Supermarkt in Troisdorf (Nordrhein-Westfalen) sind Reichsbürger ins Visier der Ermittler gerückt. In Bonn findet nach Informationen der “Bild”-Zeitung und des “Express” am Mittwochmittag eine Razzia bei einem der mutmaßlichen Täter statt, er werde dem Reichsbürgermilieu zugeordnet.

Zwei Männer hatten sich bei dem Vorfall am Samstag geweigert, in einem Supermarkt Masken zu tragen. Sie griffen alarmierte Beamte an und verletzten sie schwer. Ermittler gehen nach dpa-Informationen dem Verdacht nach, dass die Beamten in eine Falle gelockt wurden.

Demnach besteht die Vermutung, dass die beiden Verdächtigen die Situation absichtlich provozierten. Einer der beiden hatte den Ablauf mit einer an seinem Körper befestigten Kamera gefilmt und offenbar eine Teilsequenz ins Internet gestellt. Wie die dpa erfuhr, prüfen die Ermittler auch, ob einer der beiden Beschuldigten Bezüge zur Reichsbürgerszene hat.

