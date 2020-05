Video: Naidoo, Hildmann, Jebsen – drei Verschwörungstheorien im Faktencheck

Bill Gates, Neue Weltordnung, gefolterte Kinder. Während der Corona-Pandemie haben Verschwörungstheorien Hochkonjunktur. Im Video erklärt unser Autor die drei bekanntesten Mythen – und nimmt sie genauer unter die Lupe.

Hannover. Corona ist ein “Plan dunkler Mächte”, wird “durch 5G-Handystrahlen übertragen”, und am Ende will “Bill Gates uns alle chippen” lassen. So oder so ähnlich klingen die absurden Theorien, die aktuell zur Corona-Pandemie durchs Netz geistern.

Verbreitet werden sie von Prominenten, wie etwa Xavier Naidoo und Attila Hildmann. Allerdings gehen auch Videos viral, von deren Machern die meisten bislang nichts gehört haben – Ken Jebsen zum Beispiel.

RND-Redakteur Matthias Schwarzer nimmt im Video drei bekannte Verschwörungstheoretiker und ihre Behauptungen genauer unter die Lupe.

Die Quellen zum Video

Faktencheck zur Gates-Verschwörung (RND.de) Faktencheck zum Jebsen-Video (ZDF) Finanzierungsliste der WHO RBB trennt sich von Jebsen (Tagesspiegel) Hintergrund zur Jebsen-Kündigung (Zeit) Infos zur “Neuen Weltordnung” und anderen antisemitischen Verschwörungsideologien (Bundeszentrale für politische Bildung) Das Attentat in Hanau und die Verschwörungstheorie (Netzpolitik) Das Attentat in Christchurch und die Verschwörungstheorien (NZZ) Die Verschwörungstheorie “Der große Austausch” (Deutschlandfunk) Xavier Naidoo mit Reichsbürger-Thesen im Morgenmagazin (Youtube) Alles zur QAnon-Verschwörung (RND.de)

Von Matthias Schwarzer/RND