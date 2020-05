Harry und Meghan tauchen überraschend in Zoom-Meeting auf

Grüße aus Los Angeles: Prinz Harry und Herzogin Meghan nehmen überraschend an einem Zoom-Meeting der Mitarbeiter von “Crisis Text Line” teil. In dem Videochat bedankt sich das Sussex-Paar bei dem Team für seine Arbeit.

Atlanta. Eine Team-Besprechung mit Überraschungsbesuch: Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) haben sich in einem Zoom-Chat bei den Mitarbeitern von „Crisis Text Line“ in Atlanta für ihre Arbeit in der Corona-Krise bedankt. Ein Mitarbeiter hielt das virtuelle Treffen mit einem Foto fest.

“Das erlebt man nicht alle Tage, dass Meghan und Harry in deinem Mitarbeiter-Meeting auftauchen und dich für deine Arbeit feiern”, schrieb der Mitarbeiter zu dem Schnappschuss, auf dem er selbst und das Sussex-Paar auf seinem PC-Bildschirm zu sehen ist.

“Crisis Text Line” ist eine Schwesternorganisation von “Shout UK”, die Harry und Meghan im Rahmen der “Royal Foundation” gemeinsam mit Prinz William (37) und Herzogin Kate (38) ins Leben gerufen haben. Sie bietet Menschen einen Chat-Service an, die unter psychischen Problemen leiden.

RND/spot