Nach Fünffach-Mord in Kitzbühel: Anklage gegen 26-Jährigen

Gegen den 26-Jährigen, der im vergangenen Jahr seine Ex-Freundin und deren Familie getötet hat, ist Anklage wegen Mordverdachts erhoben worden. Ein Gerichtstermin steht noch nicht fest.

Kitzbühel. Ein Jahr nach der Gewalttat mit fünf Toten in Kitzbühel in Österreich hat die Staatsanwaltschaft Anklage wegen Mordverdachts gegen einen 26-Jährigen erhoben. Der junge Mann, der sich unmittelbar nach der Tat gestellt hatte, sei weiter geständig, so die Staatsanwaltschaft am Freitag. Er soll am 6. Oktober 2019 um 5.30 Uhr fünf Menschen hintereinander erschossen haben.

Bei den Opfern handelte es sich um seine 19-jährige Ex-Freundin, deren Vater (59), die Mutter (51), den 23-jährigen Bruder sowie um den 24-jährigen neuen Freund seiner ehemaligen Lebensgefährtin. Laut Ermittlungen wollte sich der Angeklagte nicht damit abfinden, dass die junge Frau die mehrjährige Beziehung beendet hatte.

Familie schickt ihn weg – dann tötet er alle

Kurz vor der Tat hatte der 26-Jährige laut Behörden mehrfach versucht, seine Ex-Freundin in ihrem Elternhaus zu sprechen. Er war aber vom Vater und vom Bruder jeweils nach Hause geschickt worden. Daraufhin habe der Angeklagte den Entschluss gefasst, alle zu töten, so die Staatsanwaltschaft. Er habe den Safe seines verreisten Bruders geöffnet und daraus eine Pistole samt Munition genommen. “Mit der Pistole, zwei vollen Magazinen und einem Baseballschläger fuhr er mit seinem PKW wieder zum Haus seiner ehemaligen Freundin”, teilte die Anklagebehörde mit.

Als der Vater die Tür öffnete, habe ihm der Angeklagte sofort zweimal in den Kopf geschossen. Dann tötete er den Angaben zufolge den im Bett liegenden Bruder mit fünf Schüssen. Auch die Mutter, seine Ex-Freundin und deren neuer Freund seien mit Kopfschüssen getötet worden. Laut einem psychiatrischen Gutachten war der Angeklagte allenfalls „alkoholbedingt enthemmt“, aber zurechnungsfähig. Ein Verhandlungstermin steht noch nicht fest.

