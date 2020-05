Bei Polizeikontrolle aufgeflogen: Mann fuhr 15 Jahre ohne Führerschein

In der Nähe von Würzburg fuhr am Freitag ein Mann mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und Alkohol im Blut in eine Polizeikontrolle. Dabei kam raus: Der 34-Jährige fuhr mutmaßlich bereits seit 15 Jahren ohne Erlaubnis. Nun erwarten ihn mehrere Anzeigen.

Würzburg. Ein 34-jähriger Mann ist in Bayern beim Fahren ohne Führerschein ertappt worden – er war mutmaßlich bereits seit 15 Jahren ohne Erlaubnis auf den Straßen unterwegs. Der Mann war zu schnell gefahren und wurde von Beamten kontrolliert, wie ein Sprecher der Polizei am Samstag sagte. Als er dann seine Fahrerlaubnis vorzeigen sollte, gab der Fahrer zu, dass er bereits seit 2005 keinen Führerschein besitzt. Die Polizei geht davon aus, dass er seitdem immer wieder gefahren ist. Nach Angaben der Polizei hatte er die Erlaubnis wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz abgeben müssen.

Am Freitag fuhr der Mann nahe Würzburg unter einem Alkoholeinfluss von 0,7 Promille statt erlaubtem Tempo 70 mit seinem Wagen 104 Kilometer pro Stunde. Den 34-Jährigen erwarten nun Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Geschwindigkeitsüberschreitung und Trunkenheit am Steuer.

RND/dpa