Teenager findet 135.000 Dollar neben Geldautomat – und gibt jeden Cent ab

Albuquerque. Eigentlich wollte er nur Socken für seinen Großvater kaufen. Doch als Jose Nuñez Romaniz an einem Geldautomaten in Albuquerque im US-Bundesstaat New Mexico vorfuhr, entdeckte er eine Plastiktüte mit 20- und 50-Dollar-Scheinen, berichtet der Sender CNN – insgesamt ein kleines Vermögen. “Ich wusste im ersten Moment nicht, was ich tun soll. Es war, als würde ich träumen”, so Nuñez. “Ich stand unter Schock. Ich schaute mich an und dachte ‚Was soll ich nur tun?’”

Student ruft Polizei, statt das Geld mitzunehmen

Wie CNN weiter berichtet, habe der 19-Jährige keinen Moment daran gedacht, das Geld mitzunehmen – stattdessen habe er befürchtet, dass ihn jemand gleich entführen würde oder es sich um eine Falle handele. Da die Bankfiliale am Sonntag geschlossen war, rief Nuñez die Polizei. Eine Zählung ergab, dass sich insgesamt 135.000 Dollar in der Plastiktüte befanden. Offenbar hatte ein Mitarbeiter beim Befüllen des Geldautomaten die Scheine versehentlich dort stehen lassen.

“Dieses Geld hätte einen unglaublichen Unterschied in seinem Leben bewirken können, aber er hat sich dazu entschieden, das Richtige zu tun und rechtschaffend zu handeln”, sagte der Sprecher der Polizei, Simon Drobik, gegenüber CNN.

Die gute Tat blieb für den 19-Jährigen aber nicht folgenlos: Die Polizei von Albuquerque ehrte Nuñez mit einer Ehrenplakette, ein Radiosender schenkte ihm Eintrittskarten für ein Footballspiel und von mindestens drei örtlichen Geschäftsleuten bekam er jeweils 500 Dollar.

