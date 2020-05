Keine Maske: Busfahrer wirft Fahrgäste raus – dann schlagen sie auf ihn ein

Zwei Männer wollten in Baden-Württemberg ohne Schutzmaske in einem Bus fahren. Doch der Busfahrer verwies die beiden des Fahrzeugs. Die Männer nahmen das allerdings nicht einfach so hin – sie prügelten auf ihn ein.

Herrenberg. Sie wollten Busfahren – doch nicht wie vorgeschrieben einen Nasen-Mund-Schutz tragen. Als der Busfahrer in Herrenberg im Kreis Böblingen die beiden Fahrgäste bat, den Linienbus zu verlassen oder eine Maske aufzuziehen, rasteten die jedoch aus: Sie prügelten auf den Mann ein, der sich laut Polizei erhebliche Gesichtsverletzungen zuzog. Ein herbeigerufener Rettungswagen kümmerte sich um den Mann. Zunächst hatte die “Kreiszeitung Böblingen” berichtet.

Die Polizei sucht nun Zeugen – und die beiden Schläger. Die konnten nämlich in Richtung Bahnhofsgaststätte fliehen und sind nach wie vor unbekannt. Sie sollen etwa Mitte 20 sein. Einer war komplett schwarz gekleidet, der andere hat blonde Haare und trug ein weißes T-Shirt und eine blaue Jeans. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07032 / 27080 zu melden.

RND/msk