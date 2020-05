Teenager fahren auf S-Bahn-Kupplung mit: Festnahme

In Berlin wurden zwei jugendliche S-Bahn-Surfer festgenommen. Die beiden fuhren auf einer Wagen-Kupplung der S1 mit. Fahrgäste hielten einen der Teenager fest, bis die Polizei eintraf.

Berlin. Die Bundespolizei hat am S-Bahnhof Wilhelmsruh in Berlin zwei jugendliche S-Bahn-Surfer in Gewahrsam genommen. Die beiden waren am Sonntagnachmittag auf der Wagen-Kupplung eines Zuges der S-Bahnlinie 1 mitgefahren, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte. Fahrgäste forderten die beiden daraufhin auf, von der Kupplung abzusteigen.

Den einen, einen 15-Jährigen, hielten sie fest, sagte ein Polizeisprecher. Der andere, ein 16-Jähriger, flüchtete über die Gleise und wurde dort von Beamten gestellt. Laut Sprecher verletzte er sich auf der Flucht am Fuß und kam in ein Krankenhaus.

RND/dpa