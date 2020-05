Keine Aufträge wegen Corona: Giulia Siegel hat Hartz IV beantragt

Seit Beginn der Coronakrise sind DJane Giulia Siegel sämtliche Aufträge weggebrochen. Da sie ihre monatlichen Fixkosten nicht mehr decken kann, hat sie nun einen Antrag auf Hartz IV gestellt. “Wenn ich nach sechs oder sieben Monaten merke, es geht nicht, dann werde ich mir irgendetwas anderes suchen“, sagt die Künstlerin.

Hauptberuflich arbeitet Giulia Siegel, Tochter von Musikproduzent Ralph Siegel, als DJane. Doch wegen der Coronakrise hat sie seit rund zwei Monaten keine Aufträge mehr, wie sie “RTL” erzählt: „Der große Schock war erstmal Mitte März, wo 100 Prozent aller Jobs abgesagt worden sind. Die Perspektive, wann kann ich wieder auflegen, ist nicht nur bei mir, sondern bei allen Künstlern komplett auf null.”

Ihre monatlichen Fixkosten kann Giulia Siegel, die Mutter von drei Kindern ist, nicht mehr bezahlen: “Ich bin knapp fünfstellig in Kosten, die ich im Monat habe. Da kommt aktuell null rein.” Sie habe zwar Geld gespart und auch in Aktienpapiere investiert, aber diese Rücklagen möchte sie nicht anrühren. “Das ist eigentlich meine Altersvorsorge und ich möchte nicht, weil der Staat einen Shutdown gemacht hat, und alles auf Null gesetzt hat, an das rangehen müssen, was ich eigentlich für mein Alter spare”, erklärt die Künstlerin.

Daher gebe es für sie derzeit nur eine Lösung: “Die Steuerberater haben uns Musikern empfohlen, uns auf Arbeitslosengeld II zu melden.” Die Kaltmiete und die Heizkosten ihrer Münchner Wohnung würde der Staat dann übernehmen, zusätzlich bekäme sie 482 Euro. Den Antrag auf Hartz IV hat Siegel bereits gestellt, genehmigt wurde er bisher allerdings noch nicht.

Wie es weiter geht? “Wenn ich nach sechs oder sieben Monaten merke, es geht nicht, dann werde ich mir irgendetwas anderes suchen. Dann werde ich überlegen, was ich mache.”

RND/kiel