Bekiffter Bestatter rast mit Leiche über Autobahn

Bei Hamburg wurde ein Mann gestellt, er mit seinem Dienstwagen nicht nur 40 Stundenkilometer zu schnell war, sondern offenbar auch Cannabis konsumiert hatte. Der Bestatter war aber nicht alleine unterwegs: In seinem Wagen befand sich auch ein Sarg mit Leiche.

Hamburg. Ein Bestatter ist mit seinem Dienstwagen nicht nur deutlich zu schnell, sondern auch berauscht über die Autobahn 24 bei Hamburg gerast. Der weiße Wagen sei zudem am Montagabend mit Sarg und Leichnam beladen gewesen, wie die Polizei am Dienstag in der Hansestadt mitteilte. Der Fahrer war den Angaben zufolge mit etwa 120 Stundenkilometern unterwegs, erlaubt waren 80 Stundenkilometer.

Ein Drogentest ergab, dass der 36-Jährige kurz vor der Fahrt Cannabis konsumiert haben musste. Der Mann durfte nicht weiterfahren, Sarg und Leichnam mussten von einem Ersatzfahrer des Bestattungsunternehmens abgeholt werden.

RND/dpa