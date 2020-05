Keine Maskenpflicht im Supermarkt: Deutsche fahren zum Einkaufen nach Holland

In Deutschland ist das Tragen einer Maske beim Einkaufen Pflicht, in den Niederlanden gilt das nicht. Dort darf auch ohne Mund-Nasen-Schutz geshoppt werden. Am Wochenende waren die holländischen Städte voll, auch weil viele Deutsche ins Nachbarland gefahren sind.

Venlo. Das Einkaufserlebnis hat sich während der Corona-Krise stark verändert. In den Läden halten Menschen Abstand, am Eingang steht Desinfektionsmittel und alle müssen eine Maske tragen. In Deutschland ist das Pflicht, um die weitere Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Wem das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes zu lästig ist, kann zum Einkaufen aber auch in die Niederlande fahren. Im Nachbarland gibt es keine Maskenpflicht.

Das führte mancherorts zu kuriosen Bildern. Im grenznahen Venlo stürmten Deutsche am Sonntag in die Supermärkte. Masken waren weit und breit nicht zu sehen, berichtet “Bild”. Und auch in den Einkaufstraßen der Stadt herrschte reges Treiben – alles ohne Maske.

“Fühlt sich viel freier”

Die meisten, die zum Einkaufen nach Holland fahren, wollen schlicht keine Masken tragen, weil sie unangenehm sei, erklären Deutsche der Zeitung. “Ohne Mundschutz ist das alles viel angenehmer. Man fühlt sich freier”, meint ein deutscher Mann, der mit seiner Familie in der Innenstadt von Venlo unterwegs war.

RND/nis