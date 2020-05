Zahlreiche Corona-Infektionen nach Gottesdienst in Frankfurt

Frankfurt. Bei einem Gottesdienst der Evangeliums-Christen-Baptisten-Gemeinde in Frankfurt hat sich eine größere Zahl von Menschen mit Corona infiziert. Gläubige aus dem gesamten Rhein-Main-Gebiet seien betroffen, berichtet die “Frankfurter Rundschau”. Dies bestätigte der stellvertretende Leiter des Frankfurter Gesundheitsamts, Antoni Walczok, der Zeitung. „Es handelt sich um ein sehr dynamisches Geschehen.“ Wie viele Personen erkrankt oder infiziert seien, könne er nicht sagen. Das Land sei informiert.

Laut Walczok betreffe der Ausbruch nicht nur Frankfurt, sondern auch umliegende Landkreise, darunter etwa der Wetterau-, der Hochtaunuskreis oder der Main-Kinzig-Kreis. Nach Angaben des Main-Kinzig-Kreises wurden alleine in Hanau 16 Personen positiv getestet, die den Gottesdienst besucht haben oder in direktem Kontakt mit Besuchern gestanden haben sollen, schreibt die “Frankfurter Rundschau”.

Das Bethaus der Evangeliums-Christen-Baptisten-Gemeinde befindet sich laut “Frankfurter Rundschau” in der Eschborner Landstraße 99-101 in Frankfurt. Dort sei am Sonntag, 10. Mai, der Gottesdienst gefeiert worden, bei dem sich die Gläubigen angesteckt haben sollen.

RND/seb