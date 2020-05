Corona-Isolation: Schlagersängerin Gaby Baginsky in großer Sorge um Mutter Berta (92)

Schlagersängerin Gaby Baginsky (“Der Rum von Barbados“) ist in großer Sorgen um ihre Mutter Berta (92). Beide haben wegen der Corona-Einschränkungen seit Monaten keinen direkten Kontakt zueinander. „Die Einsamkeit hat meiner Mutter den Lebensmut geraubt”, sagt die Sängerin.

Die Corona-Einschränkungen machen auch der Mutter von Schlagersängerin Gaby Baginsky (66, „Der Rum von Barbados“) schwer zu schaffen. Die 92-Jährige lebt in einer Seniorenwohnanlage in Rheine (NRW), hat seit drei Monaten keinen direkten Kontakt mehr zu ihrer Tochter. Eine Situation, die beiden Frauen das Herz breche, wie Gaby Baginsky der “Bild”-Zeitung berichtete.

„Die Einsamkeit hat meiner Mutter den Lebensmut geraubt. Sie versteht die Situation nicht, will mich einfach nur umarmen. Aber das ist uns nicht erlaubt, selbst in Schutzkleidung nicht“, sagte die Schlagersängerin der Zeitung. Die Situation habe ihre Mutter Berta so mitgenommen, dass sie darüber nachdachte, sich das Leben zu nehmen, so Baginsky weiter.

Gaby Baginsky: “Ich habe Angst, dass sie den nächsten Tag nicht überlebt”

Am Freitag besuchte sie ihre Mutter auf dem Heimgelände, sie sahen sich durch ein Fenster und sprachen über Telefon miteinander. „Mama hat nur geweint – und ich auch! Sie hat schon 20 Kilo abgenommen. Ich habe Angst, dass sie den nächsten Tag nicht überlebt“, so Gaby Baginsky, die hofft, ihre Mutter bald wieder in die Arme schließen zu können.

Haben Sie Suizidgedanken? Dann wenden Sie sich bitte an folgende Rufnummern:

Telefon-Hotline (kostenfrei, 24 h), auch Auskunft über lokale Hilfsdienste:

0800 – 111 0 111 (ev.)

0800 – 111 0 222 (rk.)

0800 – 111 0 333 (für Kinder / Jugendliche)

Email: unter www.telefonseelsorge.de

