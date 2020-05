“Let’s Dance“-Finalist Luca Hänni: “Habe noch nie so hart trainiert”

Auch wenn er gerne gewonnen hätte, hat Luca Hänni seine Zeit in der RTL-Sendung “Let’s Dance” in positiver Erinnerung. Es sei eine intensive, schöne Zeit gewesen, sagt er. Nach drei Monaten in Köln geht es für den Schweizer Sänger zurück in seine Heimat – als Single, wie er betont.

Er ging zusammen mit seiner Tanzpartnerin Christina Luft als Favorit ins Finale der RTL-Sendung “Let’s Dance”, doch am Ende musste sich Luca Hänni mit dem dritten Platz zufriedengeben. “Klar, am Ende will jeder gewinnen, aber ich gönne es Lili von Herzen”, sagte er nun der Schweizer Plattform “20min”. Es sei happy und habe eine “megaintensive” Zeit gehabt.

Coronabedingt musste der 25-Jährige für seine Teilnahme an der Show kurzfristig nach Köln ziehen – eigentlich wollte er zwischen Köln und Bern pendeln, doch durch die Reiserestriktionen war das nicht mehr möglich. Nach drei Monaten in Köln ist er am Sonntag wieder in der Schweiz gelandet – ohne seine Tanzpartnerin. Während der Staffel hatte es immer wieder Liebesgerüchte gegeben, immerhin hatte sich der Sieger von “Deutschland sucht den Superstar” zu Beginn der Sendung von seiner langjährigen Freundin getrennt – und danach gab es immer wieder erotische und knisternde Tänze zwischen Luft und Hänni. Die 30-jährige Christina Luft müsse für die Profisendung am Freitag trainieren, sagte er. “Wir haben uns fest vorgenommen, in Kontakt zu bleiben. Und ein Treffen wird es sicher auch mal geben”, sagt er – und stellte klar: “Ich bin immer noch Single.”

Abgenommen durch das Tanztraining – jetzt sollen es Pasta und Fisch richten

Obwohl der Sänger vorerst weitere TV-Shows ausschließt, empfindet er seine “Let’s Dance”-Zeit als schön. Und gelernt habe er auch einiges: “Ich kann mich jetzt länger auf eine Sache konzentrieren und bin viel geduldiger geworden”, sagte er “20min”. “Vorher hatte ich noch nie so hart für etwas trainiert.” Das zeigt sich auch an seinem Körper: Er habe viel abgenommen, sagt er, und wolle sich jetzt mit Pasta und Fisch wieder ein paar Kilos anfuttern.

Viel Zeit zum Ausruhen hat Luca Hänni allerdings nicht: In der kommenden Woche steht der Videodreh für seine neueste Single an, dazu bereitet er sich auf eine Tournee vor, die er im Herbst anvisiert.

RND/msk