23 Corona-Infektionen in Düsseldorfer Pflegeheim nachgewiesen

In einem Senioren- und Pflegeheim in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt sind 23 Bewohner positiv auf Corona getestet worden. Nur eine Bewohnerin zeigt aber bisher Symptome. Die Patienten hatten sich wohl bei einem Mitarbeiter angesteckt.

Düsseldorf. In einem Senioren- und Pflegeheim in Düsseldorf sind 23 Bewohner positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Bislang sei nur eine Bewohnerin in eine Klinik eingeliefert worden, die anderen seien zurzeit symptomfrei, teilte die Stadt am Sonntag mit. Sie blieben in der Pflegeeinrichtung in Quarantäne. Insgesamt lebten mehr als 100 Menschen in der Einrichtung im Stadtteil Benrath, hieß es.

Das Gesundheitsamt hatte alle Bewohner getestet, nachdem das Coronavirus bei einem Mitarbeiter nachgewiesen worden war. Besuch darf nun nicht mehr empfangen werden, Mitarbeiter müssen Masken mit hoher Schutzstufe tragen.

RND/dpa