Rattengift: Seltene Schleiereulen sterben qualvoll vor der Livecam

Eine weibliche Schleuereule und ihre fünf erst wenige Tage alten Küken sind in Nettetal am Niederrhein ums Leben gekommen. Vermutlich dauerte der Todeskampf 24 Stunden, schätzungsweise hatte die Familie Mäuse gefressen, die mit Rattengift verseucht waren. Eine Livecam übertrug den Tod ins Internet.

Nettetal. Sie starben vermutlich an einem Gift, das gar nicht für sie bestimmt war: In Nettetal am Niederrhein sind sechs seltene Schleiereulen gestorben. Es handelt sich bei den Tieren um eine Mutter und ihre fünf Kinder, das jüngste etwa zwei Tage, das älteste etwa zwei Wochen alt. Die Streuobstwiese Nettetal hatte schon vor längerer Zeit eine Webcam eingerichtet, durch die Menschen das Innere des Brustkastens beobachten konnten. “Ich habe das zum Teil aus Eigeninteresse gemacht, um das Verhalten der Eulen zu studieren, aber auch, um die Gesellschaft zu informieren”, sagte Streuobstwiesenbetreiber Philipp Heinemann dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Doch dann war rund eine Woche nur noch ein leerer Kasten zu sehen.

Vermutlich sind das Muttertier und seine Küken durch Rattengift gestorben. Sie haben wohl Mäuse gefressen, die das Gift in sich trugen – durch Sekundärvergiftungen kamen sie schließlich ums Leben. Davon geht Heinemann aus. “Für mich ist die Sache klar, was soll da auch anderes infrage kommen”, sagte er dem RND, “die Küken und die Mutter fressen genau dasselbe.”

Das jüngste Küken war etwa zwei Tage alt, das älteste zwei Wochen

Das Landesveterinäramt hat die toten Tiere und ihren Mäusevorrat bereits kurz nach ihrem Tod am 12. Mai in Beschlag genommen, um die Todesursache schlussendlich zu klären. Das kann allerdings vier bis acht Wochen dauern. Erst vor wenigen Tagen machte Heinemann den Vorfall öffentlich – nachdem sich einige Webcamuser irritiert gezeigt und nachgefragt hatten, was mit den Eulen passiert sei.

Der Todeskampf hat etwa 24 Stunden gedauert, sagte Heinemann. Schon am Tag vor dem Ableben der Eulen, die für ihr herzförmiges Gesicht bekannt sind, hatte er bei der Mutter ein merkwürdiges Verhalten festgestellt. “Obwohl das jüngste Küken erst zwei oder drei Tage alt war, war die Mutter acht bis zehn Stunden lang nicht im Nest. Sie hatte Distanz gehalten und saß allein im Einflugloch des Brutkastens”, sagte er. Schleiereulen sind die einzigen Vögel, die ihre Eier nacheinander ausbrüten – damit kommen Geschwister über mehrere Tage zeitversetzt zur Welt.

Der Eulenvater brachte noch Futter – doch die Familie war bereits tot

Mehrmals hatte Heinemann die Tiere an diesem Tag durch die Webcam beobachtet und sich auch Sorgen gemacht, “aber ich hätte nicht annähernd an so etwas gedacht”. Einen Tierarzt, der die seltenen Schleiereulen – in Deutschland wird der Bestand vom Nabu auf 11.000 bis 17.000 Tiere geschätzt – untersucht, gebe es nicht. Am Morgen darauf fand er die sechs Tiere tot auf, der Eulenvater war auf der Jagd und brachte noch neue Nahrung in das Nest. Er sei aufgelöst und traurig gewesen und habe nachts schreiend nach seiner Familie gesucht, sagte Heinemann. “Heute Nacht bin ich wieder nach draußen gegangen, weil ich gedacht habe, Schleiereulenschreie gehört zu haben”, sagte Heinemann, “aber sicher bin ich mir nicht.”

Vor rund zehn Jahren hatte Heinemann auf der Streuobstwiese einen Brutkasten für gefährdete Vögel installiert, vor sechs Jahren kam zum ersten Mal ein Schleiereulenpaar zum Brüten. Seither gibt es jährlich im Frühjahr Nachwuchs, im vergangenen Jahr zog das Paar sieben Küken auf. “Die Jungtiere fliegen aus und suchen sich ein neues Revier, während die Eltern immer wieder in ihr Zuhause zurückkehren”, sagte Heinemann. Ob das Männchen noch lebe – und in dem Fall mit einer neuen Partnerin zurückkehre –, sei noch nicht sicher. “Aber ich bin zuversichtlich, dass wieder ein Paar kommt, denn Biotope wie hier gibt es nicht so oft.” Auch andere gefährdete Vögel, etwa Steinkäuze, brüten auf dem Areal.

Ornithologe warnt vor Einsatz von Nagergift

Ornithologe Alexander Heyd sagte der “Bild”: “Das Vergiften von Nagetieren ist ja unter Auflagen erlaubt. Leider sterben dadurch aber immer wieder auch andere Tiere durch Sekundärvergiftungen. Besonders betroffen sind davon Eulen, vor allem Schleier- und Waldohreulen.” Das liege mitunter auch daran, dass die seltenen Tiere eher untersucht würden als etwa Bussarde, die häufiger vorkommen und dementsprechend auch öfter tot aufgefunden würden. Schleiereulen stehen auf der Roten Liste der gefährdeten Tierarten. Heyd rät deshalb zu mehr Bewusstsein bei Privatleuten: Der Einsatz von Nagergift solle nicht durch eine Maus gerechtfertigt werden, die durch den Garten flitze.

RND