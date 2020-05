Tote und Verletzte bei Schüssen in US-Stadt St. Louis

In der amerikanischen Stadt St. Louis sind an mehreren Orten Menschen durch Schusswaffen verletzt worden, zwei Männer starben. Bereits am Samstagabend wurden in der Stadt am Fluss Mississippi zwei Menschen durch Schüsse getötet.

In St. Louis wurde am Sonntag an mehreren Orten geschossen und zwei Männer kamen ums Leben. Zehn weitere Personen wurden in der amerikanischen Stadt durch Schüsse verwundet. Ein Mann wurde in der Innenstadt getötet und ein weiterer Mann wurde bei diesem Vorfall schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Andernorts, in dem Viertel Jeff-Vander-Lou, wurden auf einen Mann mehrere Schüsse abgegeben und er verstarb später im Krankenhaus, wie die Zeitung “St. Louis Post-Dispatch” berichtete.

Unter den anderen Vorfällen waren ein Mann mit einem Kopfschuss und vier Personen, die sich nach einem weiteren Schusswaffengebrauch im Krankenhaus behandeln ließen. Am Samstagabend wurden in St. Louis bereits zwei Menschen erschossen. Bei einem dieser beiden Opfer habe es sich um einen Jugendlichen gehandelt, teilte die Polizei mit.

RND/AP