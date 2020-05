Enkeltrick-Betrüger ergaunern mehrere zehntausend Euro

Sie gaben sich als Enkelin aus, die Bargeld für einen Hauskauf brauche, ein angeblicher Notar holte das Geld ab: In Frankfurt haben Betrüger mehrere Zehntausend Euro mit dem Enkeltrick ergaunert. Um welche Summe es sich genau handelt, teilte die Polizei nicht mit.

Frankfurt/Main. Betrüger haben in Frankfurt mit dem Enkeltrick ein älteres Ehepaar um mehrere zehntausend Euro gebracht. Eine junge Frau habe sich am Telefon als die Enkeltochter ausgegeben und um Bargeld für einen Hauskauf gebeten, teilte die Polizei am Sonntag mit. Ein Notar werde die Scheine abholen. Die 79-jährige Frau gab dem Drängen nach und übergab einem Mann, der sich als Notar ausgab, am Freitag das Geld. Um welche Summe es sich genau handelte, teilte die Polizei nicht mit.

RND/dpa