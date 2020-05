100 Post-Mitarbeiter im Landkreis Potsdam müssen in Corona-Quarantäne

Eine gesamte Post-Nachtschicht aus 100 Mitarbeitern muss im brandenburgischen Stahnsdorf (Landkreis Potsdam) in Quarantäne. Zuvor hatten sich fünf Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert.

Stahnsdorf. In einem Postverteilungszentrum im brandenburgischen Stahnsdorf (Landkreis Potsdam) müssen 100 Nachtschichtler in Quarantäne. Zuvor waren fünf Mitarbeiter der Deutschen Post dort positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das berichtet die “Märkische Allgemeine Zeitung” (MAZ) mit Berufung auf den Kreissprecher Kai-Uwe Schwinzert. Entgegen erster Aussagen, es habe keine Kontakte zwischen den Infizierten und weiteren Mitarbeitern gegeben, scheint dies sehr wohl der Fall gewesen zu sein.

Die Pressestelle der Deutschen Post hingegen zeigte sich am Montagabend gegenüber der “MAZ” überrascht. “Uns liegt diese Information nicht vor”, sagte Sprecherin Anke Blenn demnach. Die rund 340 Mitarbeitenden des Verteilzentrums haben laut der Zeitung seit Sonntagabend die Möglichkeit, sich testen zu lassen. Man könne jedoch niemanden dazu zwingen, so Blenn, das Unternehmen lege den Mitarbeitern den Abstrich aber nahe und bezahle die Tests auch selbst, um eine gewisse Sicherheit zu haben. Man arbeite eng mit dem Gesundheitsamt zusammen, um mögliche Infektionsketten nachzuvollziehen und zu unterbrechen.

Post-Mitarbeiter in dem Verteilungszentrum arbeiten in drei Schichten

Die Mitarbeiter der Post in Stahnsdorf arbeiten der “MAZ” zufolge in drei Schichten: einer Spätschicht, einer Nachtschicht und einer mit nur einzelnen Personen besetzten Tagschicht. Kreissprecher Schwinzert erklärte der Zeitung: “Das Unternehmen sagt, die vorgeschriebenen Abstände wären eingehalten worden und dass es keine direkten Kontakte gegeben hat.” Er kündigte an: “Wenn sich das nicht als plausibel herausstellt, dann wird es auch entsprechende weitere Maßnahmen geben.”

RND/hsc