Prozess wegen Missbrauchs von 109 Jungen: Arzt teils geständig

Ein 56-jähriger Arzt aus Österreich soll 109 Jungen sexuell missbraucht haben. Vor Gericht zeigte sich der Mann größtenteils geständig. Ihm drohen bis zu 15 Jahre Haft.

Wels. Ein 56 Jahre alter Arzt aus Österreich hat sich in einem Prozess wegen des sexuellen Missbrauchs von 109 Jungen großteils geständig gezeigt. „Ich habe im Rahmen der sexuellen Aufklärung Übergriffe auf pubertierende Burschen begangen“, räumte der Angeklagte am Dienstag vor dem Landgericht Wels ein. Sein Mandant habe sich „ein bisschen als Aufklärungscoach gesehen“ und sei zu rund 90 Prozent der Taten geständig, erklärte sein Anwalt. Sein Mandant bereue die Taten, so der Verteidiger. Der Prozess werde aber zeigen, dass er nicht pädophil sei.

Dem 56-Jährigen wird der teils schwere sexuelle Missbrauch der Jungen zur Last gelegt. 40 der mutmaßlichen Opfer waren laut Anklageschrift zum Tatzeitpunkt noch keine 14 Jahre alt. 30 Fälle sollen sich außerhalb der Arztpraxis abgespielt haben, unter anderem im Haus des Urologen. In fünf Fällen geht die Anklage von schwerem sexuellen Missbrauch aus, drei Jungen haben laut Gutachten wesentliche gesundheitliche Folgen davongetragen. Obendrein wird dem Arzt vorgeworfen, Personen angestiftet zu haben, pornografische Videos von Minderjährigen zu drehen.

Bis zu 15 Jahre Haft

Der Staatsanwalt sieht in dem Vorgehen des Mediziners „einen Tatplan, der darauf ausgerichtet war, seine berufliche Tätigkeit für regelmäßigen Missbrauch“ zu nutzen. Der Anwalt des Angeklagten betonte, dass es keinen Sex mit Kindern gegeben habe, ebenso wenig Gewalt oder Zwang. Vielmehr gehe es um den Missbrauch eines Autoritätsverhältnisses.

Dem Angeklagten drohen bis zu 15 Jahre Haft. Der Prozess wird zu großen Teilen unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführt. Das Urteil wird für den 10. Juni erwartet.

