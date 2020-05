Weitere Festnahmen im Missbrauchsfall Bergisch Gladbach

Im Rahmen der Ermittlungen im bundesweiten Missbrauchsfall Bergisch Gladbach haben die Ermittler zwei weitere Tatverdächtige festgenommen. Einer der beiden Männer sei bereits am 13. Mai gefasst worden. Weitere Angaben machte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht.

Köln. Im Zusammenhang mit dem bundesweiten Missbrauchsfall Bergisch Gladbach sind zwei weitere Tatverdächtige festgenommen worden. Dabei handele es sich um zwei Männer, sagte der zuständige Kölner Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer am Dienstag. Einer der beiden sei bereits am 13. Mai in Baden-Württemberg gefasst worden. Auch der zweite Mann sei nicht in Nordrhein-Westfalen, sondern in einem anderen Bundesland festgenommen worden. Weitere Angaben machte Bremer aus ermittlungstaktischen Gründen nicht. Polizei und Staatsanwaltschaft in Köln wollen am Mittwoch in einer Pressekonferenz über die Ermittlungen informieren.

Der bundesweite Missbrauchs-Komplex war durch Ermittlungen in Bergisch Gladbach ins Rollen gekommen. Tatverdächtige gibt es mittlerweile in sämtlichen Bundesländern.

RND/dpa