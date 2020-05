Kelly Clarkson singt US-Hymne vor bemanntem Raumflug zur ISS

Sängerin Kelly Clarkson hat den geplanten Raumflug zweier US-Astronauten zur Raumstation ISS mit einer Performance der US-Nationalhymne begleitet. Ihr Auftritt wurde am Mittwoch per Video in den Livestream des Starts eingespielt. Von Clarkson war dabei nur ihr Kopf vor einer Wand zu sehen.

Cape Canaveral. Kurz vor dem ersten geplanten Raumflug zweier US-Astronauten zur Raumstation ISS nach fast neunjähriger Pause hat die Sängerin Kelly Clarkson (38) zur Einstimmung die US-Nationalhymne beigesteuert. Der Auftritt von Clarkson wurde am Mittwoch per Video in den Livestream des Starts eingespielt. Von Clarkson war dabei nur ihr Kopf vor einer Wand zu sehen. Aus Sorge vor einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus ist der Zugang zum Weltraumbahnhof Cape Canaveral stark eingeschränkt. US-Präsident Donald Trump und Vizepräsident Mike Pence haben ihre Teilnahme aber angekündigt.

Kurz nach der Hymne wurden die beiden Astronauten Robert Behnken und Douglas Hurley zur Abschussrampe gebracht und dann in ihren Sitzen im „Crew Dragon“ angeschnallt. Alle Techniker, die um die Astronauten herum arbeiteten, trugen Masken. Um 22.32 Uhr (MESZ) sollen Behnken und Hurley mit einer „Falcon 9“-Rakete zur Internationalen Raumstation ISS starten – rund neun Jahre nachdem zuletzt Astronauten von den USA aus gestartet waren. Weltweit wurde der bemannte Test mit Spannung erwartet.

