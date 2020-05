Pilot stürzt mit Kleinflugzeug in den Tod

Tragisches Unglück in NRW: Ein 76 Jahre alter Pilot ist mit seinem Kleinflugzeug abgestürzt und gestorben. Der Mann war zu einem Rundflug gestartet, ehe die Maschine in ein Waldstück stürzte. Die Polizei ermittelt zur Unglücksursache.

Dörentrup. Ein 76-jähriger Pilot ist mit seinem Kleinflugzeug in der Gemeinde Dörentrup im Nordosten Nordrhein-Westfalens in den Tod gestürzt. Der Mann war am Mittwochnachmittag mit seiner Cessna vom dortigen Sonderlandeplatz zu einem Rundflug gestartet, wie die Polizei mitteilte.

Kurz nach dem Start stürzte die Maschine in ein angrenzendes Waldstück. Die Retter fanden das Flugzeug auf dem Dach liegend zwischen Bäumen, der Pilot konnte nur noch tot aus den Trümmern geborgen werden. Die Ermittlungen zur Unglücksursache laufen.

RND/dpa