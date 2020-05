Kita-Erzieherin unter Mordverdacht: Ähnliche Fälle an früheren Arbeitsstätten der Verdächtigen

Im Fall der unter Mordverdacht stehenden Kita-Erzieherin haben die Ermittler neue Details bekannt gegeben. Demnach gab es bereits an früheren Arbeitsstätten ähnliche Vorfälle.

Die Stadt Viersen hat in einer Pressekonferenz in Mönchengladbach am Donnerstagnachmittag neue Details zu einer Erzieherin (25) mitgeteilt, die ein Kindergarten-Mädchen (3) ermordet haben soll. Laut dem Leiter der Mordkommission, Guido Rosskamp, sei bei Ermittlungen an der vorherigen Arbeitsstätte der Beschuldigten herausgekommen, dass es an einer Kita in Tönisvorst bereits einen ähnlichen Vorfall gegeben hat.

Demnach soll auch dort ein Kind, das zuvor unauffällig war, einen Atemstillstand gehabt haben und in eine Klinik gebracht worden sein. Es war zuvor allein mit der Verdächtigen. Das Kind überlebte und soll später geäußert haben, dass die Beschuldigte ihr zuvor stark auf den Bauch gedrückt hatte.

Schon 2017 erste Vorfälle

Schon im Anererkennungsjahr der Erzieherin 2017 soll an einer Kita in Krefeld ein ähnlicher Fall vorgekommen sein. Der jungen Frau sei außerdem bescheinigt geworden, dass sie nicht für den Beruf der Erzieherin geeignet sei. Insgesamt soll es an verschiedenen Kitas zu vier Vorfällen mit Kindern gekommen sein.

RND/hsc