Zusammenstoß mit Transporter: Vater und Sohn sterben bei Motorradunfall

Tödlicher Verkehrsunfall in Bayern: Nach einem Zusammenstoß mit einem Kleintransporter sind ein Motorradfahrer und sein 15 Jahre alter Sohn ums Leben gekommen. Der 56 Jahre alte Mann starb noch am Unfallort, sein Sohn kurz danach in einer Klinik.

Neutraubling. Ein Motorradfahrer und sein 15-jähriger Sohn sind nach einem Zusammenstoß mit einem Kleintransporter ums Leben gekommen. Der 56-Jährige war am Samstag laut Polizei zusammen mit seinem Sohn auf dem Motorrad nahe Neutraubling (Landkreis Regensburg) unterwegs. An einer Baustelle sei der Mann ersten Erkenntnissen zufolge statt der erlaubten 30 Kilometer pro Stunde schneller gefahren. Er überholte mehrere Fahrzeuge. „In einer scharfen Rechtskurve hat er vermutlich die Kontrolle über das Motorrad verloren, geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal in einen entgegenkommenden Kleintransporter“, sagte ein Polizeisprecher.

Der 56-Jährige starb am Unfallort, der Sohn kurz danach in einer Klinik.

