Stefan Mross heiratet seine Anna-Carina live im TV – Florian Silbereisen wird Trauzeuge

Im November 2019 macht Schlagerstar Stefan Mross seiner Anna-Carina Woitschak einen Antrag. Am Samstag ist es jetzt so weit: Das Paar will sich das Jawort geben – und zwar live im TV und vor einem Millionenpublikum. Auch der Trauzeuge des Paares ist ein Star der Volksmusikszene.

Stefan Mross (44) und seine Verlobte Anna-Carina Woitschak (27) heiraten am Samstag live in der ARD-Show “Schlagerstarlovestorys 2020”. Gegenüber der “Bild”-Zeitung haben die beiden jetzt verraten, wieso sie sich live vor Kameras und einem Millionenpublikum da Jawort geben. “Die Bühne ist unser Leben, und deshalb haben wir uns entschieden, auch auf der Bühne zu heiraten”, sagte Schlagersänger Stefan Mross. “Wir wollen unsere Fans an unserem privaten Glück teilhaben lassen. Sie haben uns immer die Treue gehalten.”

Eine Standesbeamtin wird die Zeremonie während der Show vollziehen. Trauzeuge für die beiden ist Moderator und Schlagersänger Florian Silbereisen (38). Nach der Sendung muss das Schlagerpaar die Heiratsurkunde noch unterschreiben, damit die Ehe amtlich ist.

So wird Anna-Carinas Hochzeitskleid aussehen

Ihr Hochzeitskleid hat sich Anna-Carina Woitschak in Freiburg bei einem Brautausstatter ausgesucht. “Das bekommt Stefan aber erst am Samstag zu sehen”, erklärte sie gegenüber “Bild”. Die goldenen Trauringe des Paares seien noch in Arbeit bei einem Freiburger Goldschmied, heißt es in dem Bericht weiter. “Sie sind klassisch schlicht gehalten und sehen sehr edel aus”, so Woitschak.

Die Flitterwochen will das Paar im eigenen Wohnmobil verbringen, mit dem es auch zu gemeinsamen Auftritten fährt. “Wir machen eine schöne Fahrt durch Deutschland und genießen unsere Zweisamkeit”, freut sich die 27-Jährige.

Schon der Antrag live im TV

Im November 2019 hatte Schlagersänger Stefan Mross seiner Anna-Carina schon live in der ARD-Show “Das Adventsfest der 100.000 Lichter” einen Antrag gemacht – und sie hatte Ja gesagt. Seit dreieinhalb Jahren sind Stefan Mross und Anna-Carina Woitschak ein Paar. Für ihn wird es die dritte Ehe sei, für sie ihre erste. Im Herbst wollen die beiden Schlagersänger sich in ihrer Heimat Bayern noch einmal kirchlich das Jawort geben.

